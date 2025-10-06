پخش زنده
تابستان امسال، در قالب طرح شهید عجمیان، گروههای جهادی تخصصی عملیات زیباسازی را در ۱۵۷ مدرسه اجرا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صداو سیما گفت: در تفاهم آموزش و پرورش، نوسازی مدارس و سازمان بسیج، مقرر شد در قالب طرح شهید عجمیان، گروههای جهادی تخصصی برای زیباسازی و بهسازی محیط مدارس استان فعالیت کنند.
مهدی هنری با بیان اینکه این طرح در تابستان امسال با هدف ارتقای فضای آموزشی و افزایش نشاط دانشآموزان اجرا شد افزود: در این طرح، ۸۲ گروه جهادی شامل ۹ گروه دانشجویی، ۶۰ گروه دانشآموزی و ۱۳ گروه از محلات شرکت داشتند که با روحیه جهادی، اقدامات متنوعی در حوزه زیباسازی مدارس انجام دادند.
وی گفت: در ایام تابستان، با همکاری آموزش و پرورش و نوسازی مدارس، عملیات زیباسازی در ۱۵۷ مدرسه اجرا شد که ارزش ریالی خدمات ارائهشده بیش از یک میلیارد و ۲۵۶ میلیون تومان برآورد میشود.
به گفته مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه انصارالرضای استان، در مجموع ۷۲۵ جهادگر تخصصی در این طرح مشارکت داشتهاند و فعالیتهایی همچون رنگآمیزی، دیوارنویسیهای فرهنگی، مرمت و تعمیر میز و نیمکتها، و بهسازی فضاهای آموزشی توسط این گروهها انجام شده است.
هنری افزود:هدف از اجرای طرح شهید عجمیان، علاوه بر بهبود چهره مدارس، ایجاد حس تعلق، مسئولیتپذیری و روحیه خدمت در میان نوجوانان و جوانان جهادگر است و در نظر داریم با تجمیع این ظرفیتها، قرارگاه جهادی تخصصی زیباسازی مدارس را در سطح استان راهاندازی کنیم تا فعالیتها بهصورت هدفمندتر و مداومتر ادامه یابد.