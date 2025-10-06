اجرای مرحله دوم پویش مداد نارنجی درشهرستان البرز
مرحله دوم پویش «مداد نارنجی» با شعار «اینجا آینده میسازیم»، در شهرستان البرز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، مدیر بنیاد دستان مهربان شعبه قزوین گفت: در این مرحله، مدارس مناطق محروم استان از جمله الوند، مهرگان، زیباشهر، شریفآباد و سفیدهکش، دانشآموزان بازمانده از تحصیل و خانوادههای نیازمند، برای دریافت بستههای تحصیلی به سالن ورزشی الوند دعوت شدند.
محمد مقدم نیا افزود: در مجموع، ۱۶۰ بسته تحصیلی شامل کیف، جامدادی، دفتر و مداد و خودکار و غلط گیر و خط کش و قمقمه و سایر ملزومات آموزشی به دانشآموزان اهدا شد.
وی اضافه کرد: ارزش تقریبی هر بسته یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان برآورد شده است.