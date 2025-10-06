همزمان با برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، جشن خانوادگی پاتوق گنجینه‌های زندگی در اصفهان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول کمیته رویداد‌های محله‌محور سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان گفت: هم‌زمان با سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، ویژه‌برنامه‌ای با عنوان پاتوق گنجینه‌های زندگی و با مشارکت فرهنگسرای ادب برگزار می‌شود.

حامد نظری افزود: این برنامه فردا پانزدهم مهر از ساعت ۱۵ تا ۱۷:۳۰ میزبان خانواده‌ها، به‌ویژه پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها به همراه فرزندان و نوه‌هایشان خواهد بود.

به گفته وی در این دورهمی صمیمی، بخش‌های متنوعی از جمله بازی‌ها و مسابقات خانوادگی، اجرای جشن‌های شاد، خاطره‌گویی نسل‌ها و اهدای جوایز به برندگان مسابقه تدارک دیده شده است تا فضایی پرنشاط برای همه گروه‌های سنی فراهم شود.

نظری گفت: هدف از برگزاری این رویداد، تقویت پیوند‌های خانوادگی و انتقال تجربه‌های نسل‌های پیشین به کودکان و نوجوانان در بستری شاد و فرهنگی است.