به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: جشنواره نوجوان سالم با هدف مراقبت از دانش‌آموزان در برابر آسیب‌های اجتماعی و رفتار‌های پرخطر، با محور پیشگیری از گرایش به دخانیات، سوءمصرف مواد مخدر و پرهیز از خشونت، در سه بخش خلاقیت‌های دانش‌آموزی، ابتکارات مدرسه‌ای و فعالیت‌های جامعه برگزار شد.

ایوب رضایی افزود: در چهاردهمین دوره این جشنواره، ۱۸ هزار و ۵۲۸ اثر از سوی دانش‌آموزان، معلمان و مربیان استان به دبیرخانه‌های منطقه‌ای و شهرستانی ارسال شد که پس از داوری اولیه، هزار و ۴۸۰ اثر در ۲۸ رشته به دبیرخانه استانی راه یافت و ۳۸ اثر برگزیده برای رقابت در مرحله کشوری معرفی شدند.

وی با اشاره به ویژگی‌های این دوره از جشنواره اضافه کرد: مشارکت گسترده فرهنگیان و استقبال چشمگیر هنرجویان رشته‌های هنری و هنرستان‌ها از نقاط قوت این دوره بود و همه آثار توسط داوران متخصص و متعهد ارزیابی و نتایج نهایی به دبیرخانه کشوری ارسال شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: بر اساس اعلام دبیرخانه کشوری جشنواره نوجوان سالم (یاریگران زندگی) سه نفر از فرهنگیان و دانش‌آموزان استان کهگیلویه و بویراحمد در مرحله کشوری موفق به کسب رتبه‌های برتر شدند.

وی ادامه داد: در بخش همکاران فرهنگی، احمدرضا خردمند از شهرستان کهگیلویه رتبه نخست بخش اقدام‌پژوهی و حمیرا حاجی‌زاده از گچساران رتبه سوم بخش ابتکارات مدرسه‌ای را به دست آوردند. همچنین در بخش دانش‌آموزی، انوشه نوربخش از شهرستان بویراحمد در رشته گرافیک موفق به کسب رتبه شایسته تقدیر شد.

رضایی در پایان با قدردانی از تلاش مدیران، مربیان و دانش‌آموزان در اجرای برنامه‌های فرهنگی و پیشگیرانه اضافه کرد: امید است با تداوم برگزاری جشنواره نوجوان سالم و توسعه طرح یاریگران زندگی، شاهد ارتقای سلامت روانی و اجتماعی دانش‌آموزان در سطح مدارس استان باشیم.