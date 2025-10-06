پخش زنده
خانوادهی منصور عبدالحسیننیا در اردبیل، بهجای مراسم ختم، ۴۰ اصله نهال در مجموعه سردار شهیدسلیمانی کاشتند تا یاد عزیزشان را گرامی بدارند؛ اقدامی که با پیوستن سایر شهروندان و همکاری سازمان فضای سبز شهرداری در پارکهای عارف و زرناس ادامه مییابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری اردبیل آمادهی همکاری با شهروندان برای تامین نهال ومعرفی اماکن برای کاشت و غرس نهال است.
به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل؛در اقدامی نیکوکارانه و ارزشمند ۳۲ اصله نهال آلبالو در محوطه ساختمان کمیته امداد غرس شد.
این برنامه با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و مدیرکل کمیته امداد و جمعی از کارکنان برگزار و تعداد ۳۲ نهال مثمر آلبالو، اهدایی خیرین با مشارکت پویش مردمی خیرات و هدیه درخت و شهرداری اردبیل در محوطه ساختمان کمیته امداد غرس شد.
شایان ذکر است با همت پویش مردمی خیرات و هدیه درخت و شهرداری اردبیل طی هفته جاری ۳۵ نهال آلبالو و ۱۵ نهال بید مجنون نیز با حضور مسئولان در پارک عارف و پارک زرناس اردبیل کاشته شد.
همچنین برای شادی روح زنده یاد منصور عبدالحسین نیا تعداد ۴۰ نهال در محوطه مدارس دبیرستان دختران فدک، الزهرا و هنرستان تربیت بدنی اهدایی از طرف خانم رباب عبدالحسین نیا غرس شد.