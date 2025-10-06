به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، ملاطاهری معاون شرکت ملی صنایع مس با بیان اینکه به دنبال استفاده از توان داخل و صاحبان ایده برای توسعه زنجیره مس هستیم، گفت: یکی از راه‌ها برای تبدیل تهدید‌ها به فرصت، نوآوری ساختارمند است.

وی افزود: فناوری فرسوده، فشار‌های زیست محیطی، نوسان قیمت جهانی و رقابت با غول‌های معدنی با فناوری پیشرفته با هزینه تولید پایین لزوم به کارگیری فناوری نوین را بیش از پیش مهم می‌کند.

ملاطاهری ادامه داد: افزایش بهره وری رقابت پذیری در عرصه جهانی کاهش عیار سنگ معدن و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا به واسطه فناوری اتفاق می‌افتد.

معاون شرکت ملی صنایع مس ایران تصریح کرد: خرید و انتقال فناوری، اتحاد فناورانه با کشور‌های همسو و توسعه فناوری با استفاده از ظرفیت اکوسیستم نوآوری از جمله رویکرد‌های کلیدی شرکت ملی مس در حوزه فناوری و نواوری است.

ملاطاهری افزود: تنوع بخشی سبد محصولات و کاهش قیمت تمام شده به واسطه نوآورانه محقق می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس همچنین درخصوص رویداد ملی ایده های نواورانه و فناورانه زنجیر مس گفت: فناوری را فقط ماشین آلات نمی‌بینیم و به دنبال آن هستیم که در تمامی ابعاد این شرکت تکنولوژی نفوذ کند.

فیض ادامه داد: به دنبال همکاری و مشارکت تاثیرگذار در این بحث هستیم و برنامه‌ریزی‌های خوبی نیز در این خصوص صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه با توجه به منابع و ذخایر این شرکت، رتبه استخراج در دنیا پایین است: این شرکت باید در سطح بین المللی در جایگاه واقعی خود قرار بگیرد و امیدواریم این حرکتی که در شرکت ملی صنایع مس اتفاق افتاده به تحقق این امر کمک کند.

این رویداد از ۲۲ تا ۲۳ آذر در دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان برگزار می‌شود. علاقمندان برای دریافت جزئیات حضور در این رویداد به سایت شرکت ملی صنایع مس مراجعه نمایند.