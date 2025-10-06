وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور جلوگیری از کاهش سوخت ماشین‌های کشاورزی را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری در نامه‌ای به عارف معاون معاون اول رئیس‌جمهور درخواست کرد تا در کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی سهمیه سوخت مورد نیاز ماشین‌های کشاورزی بازنگری و از آن جلوگیری شود.

او در نامه خود نوشت: علی‌رغم ضرورت حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی به خصوص با آغاز سال زراعی جدید و شروع کشت محصولات پاییزه کشور، متأسفانه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و دفتر پیشگیری از قاچاق سوخت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدام به کاهش ٣٠ تا ٥٠ درصدی سهمیه سوخت مورد نیاز ماشین‌های کشاورزی در استان‌ها نموده است.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه این نامه با تاکید بر این که این اقدام موجب بلاتکلیفی سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها و همچنین کشاورزان و ذینفعان بخش کشاورزی در نحوه مدیریت، اجرا و توزیع سوخت ماشین‌های خودگردان زراعی و باغی شده است.

نوری افزود: نظر به سهم کمتر از ٤ درصدی بخش کشاورزی از سبد مصرف انرژی در کشور و تأثیرات جبران ناپذیر هرگونه اختلال در تامین نهاده‌های مختلف مورد نیاز از جمله سوخت (حدود یک میلیون دستگاه انواع ماشین‌های کشاورزی) در بخش که سبب کاهش تولید انواع محصولات کشاورزی بخصوص در سال زراعی پیش رو خواهد شد و تهدید امنیت غذایی کشور را در پی دارد؛ خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بازنگری در سهمیه ابلاغی، از کاهش سهمیه سوخت ماشین‌های کشاورزی ممانعت به عمل آید.