نمایش برخط فیلمتئاتر «ستارهها را دنبال کن» در هفته ملی کودک
همزمان با هفته ملی کودک با یاد و نام شهدا و کودکان قربانی جنگ برای نخستین بار فیلمتئاتر «ستارهها را دنبال کن» به نویسندگی و کارگردانی احسان مجیدی، به صورت رایگان و برخط نمایش داده میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
و به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، نمایش «ستارهها را دنبال کن» که سال گذشته در مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تولید شده است درباره دختری کوچک است که برای رساندن پیغامی به پدرش در میدان جنگ، سفری را آغاز میکند. در میانهی راه با «چالیک» پسری همسن و سال خودش آشنا میشود و هر دو در این راه با هم همراه میشوند.
فیلمتئاتر «ستارهها را دنبال کن» که در زمانه جنگ و جنگافروزی به ستایش صلح، دوستی و مهربانی میپردازد، در هفته ملی کودک از پایگاه اینترنتی تیوال به صورت برخط (آنلاین) و رایگان اکران میشود.
عوامل این نمایش عبارتند از: بازیگران: گلسا سالم و مهدیار سرلک با حضور مریم قلهکی و علیرضا درّی، آهنگساز و تنظیم: عبد آتشانی، خواننده: مریم آشوری، کسرا امیرحسینی، ترنج رضایی و عبد آتشانی، ویولن: سارا موسوی، ویولن سل: مانی آتشانی، ضبط، میکس و مستر: استودیو کارو و حامد جهانبخش، شاعر: آزاده فرهنگیان، طراح ویدئوآرت و ویدئو مپینگ: رامین بهادری، طراح صحنه: علیرضا حسینپور.
طراح نور: رامین کحالزاده، طراح گریم: حسین تبریزی، طراح پوستر و طراح بروشور: نازنین یزدانی، انتخاب لباس: آنا نمکچیان، مسئول فنی: محمدرضا شاملوفرد، تصویربردار: (کروماکی) اکبر محمدنژاد، بازیگردان و مربی کودکان: مهتاب باجلان، دستیار کارگردان: کوشا کریمخانی و سپهر قناد، منشی صحنه: مریم کیاهاشمی و سارا سالم، مدیر صحنه: ایلیا مجیدی و درسا نصیری، ساخت دکور: کارگاه دکور و آکساسوار مرکز تولید تئاتر کانون (علیرضا حسینپور)، بازیگران کروماکی: باران زرلکی، مانلی درّی، پانیذ عظیمینیا، ویانا و آوینا قاسمزاده، فربد و فریا فروزانفر، روابط عمومی: مینا بهرامیتبار (هماهنگی مدارس و سازمانها)، مونا داربام و پارسا حسینپور (عصرها).