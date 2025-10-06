به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛به منظور بررسی دو پرونده مهم آذربایجان غربی دو جلسه مشورتی پیگیری پرونده‌های مهم و ویژه استان در حوزه بیت المال با حضور رئیس کل دادگستری، دادستان مرکز استان، مدیر کل بازرسی و سایر اعضا در سالن جلسات حوزه ریاست دادگستری برگزار شد.

ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این جلسه بیان داشت: هم افزایی و همفکری در رسیدگی به پرونده‌های خاص و مهم بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند رسیدگی‌ها را قدرتمند و مستحکم پیش ببرد.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: کمیته مشورتی پیگیری پرونده‌های مهم بدین منظور تشکیل می‌گردد تا وضعیت این پرونده‌ها را مرور و هماهنگی بیشتری جهت نتیجه بخش بودن و روشن شدن تمامی ابعاد و آخرین اقدامات صورت گرفته در جهت به نتیجه رسیدن آنها صورت پذیرد.

وی افزود: این جلسه با دستور رسیدگی به دو پرونده مهم استان تشکیل شده است تا با روشن شدن تمامی ابعاد موضوع، برای قضات رسیدگی کننده کمک شود تا تصمیم صحیح و متقن را با لحاظ دغدغه‌های اجتماعی اتخاذ نماید.

گفتنی است در ادامه جلسه دستورات جلسه مطرح و سپس اعضای حاضر درخصوص آن بحث و تبادل‌نظر نمودند و نظرات راهگشا ارائه و نتایج جمع‌بندی گردید.