به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سطح زیرکشت پرورش میگو در شهرستان‌های آبادان، خرمشهر و هندیجان در سال جاری از مرز هزار هکتار عبور کرد.

سرپرست اداره کل شیلات خوزستان از افزایش چشمگیر صنعت پرورش میگو در جنوب استان خبر داد و گفت: تاکنون بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ تن میگو در مزارع پرورشی خوزستان برداشت شده و عملیات صید همچنان ادامه دارد.

سیدشریف موسوی اظهار کرد: بخش عمده میگوی استان در مجتمع چوئبده آبادان با ۴۹ مزرعه فعال و سطح زیرکشت ۶۴۰ هکتار تولید می‌شود و پیش‌بینی می‌کنیم تولید این مجتمع تا پایان فصل برداشت به یک‌هزار و ۲۰۰ تن برسد.

فعالیت مزارع پرورش میگو در این منطقه نقش مهمی در تأمین نیاز بازار داخلی و صادرات دارد.

وی افزود: در مجتمع پرورش میگوی هندیجان نیز با ۹ مزرعه فعال و ۱۶۱ هکتار سطح زیرکشت، تاکنون ۵۰۰ تن میگو برداشت شده است.

سرپرست اداره کل شیلات خوزستان با اشاره به توسعه ظرفیت‌های صادراتی این بخش تصریح کرد: پرورش میگو در استان نه‌ تنها پاسخگوی نیاز بازار داخلی است، بلکه به‌عنوان یکی از محصولات استراتژیک دریایی، فرصت‌های صادراتی ارزشمندی را به‌ویژه برای کشور‌های حوزه خلیج فارس فراهم کرده است.

موسوی تاکید کرد: به‌کارگیری فناوری‌های نوین، استفاده بهینه از منابع آبی و آموزش بهره‌برداران موجب افزایش کیفیت محصول و کاهش ضایعات تولید شده و زمینه را برای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق ساحلی فراهم کرده است.