خانه‌ها خلوت و خیابان‌ها شلوغ؛ این حکایت دهلران مرزنشین در روز تشییع جانبازِ شهید، سردار نظر همتی بود؛ شهری مرزی که امروز نشان داد؛ وفاداری به راه و رسم شهیدان و دفاع از آب و خاک، برایش مرزی نمی‌شناسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مردم مرزدار دهلران با «سردار شهید حاج نظر همتی» وداع کردند.

مردم دهلران که وفاداری و عشق به آرمان‌های انقلاب را در صدر دفترچه خاطرات این مرز و بوم، ثبت کرده‌اند؛ امروز هم با شکوه خاصی پیکر مطهر جانباز سرافراز، سردار شهید حاج نظر همتی را؛ از میدان انقلاب تا میدان بسیج این شهر بر دوش خود تشییع کردند تا بار دیگر پیوند ناگسستنی اشان را با آرمان‌ها و خط سرخ ایثار و شهادت به نمایش بگذارند.

فرمانده پیشکسوت دوران دفاع مقدس با تأکید بر ضرورت تقویت همه‌جانبه قدرت ملی، این امر را مهم‌ترین تضمین امنیت و ثبات کشور در برابر تهدید‌های پیش‌ِرو دانست و گفت: مذاکره، ابزار عبور از چالش‌هاست؛ اما در شرایط فعلی باید در همه عرصه‌ها قوی‌تر شویم.

سردار اله‌نور نورالهی امروز، دوشنبه در آیین تشییع پیکر سردار شهید نظر همتی در شهرستان دهلران؛ با اشاره به شرایط حساس و پیچیده امروز کشور اظهار کرد: تجربه دفاع مقدس به ما آموخته است که در برابر تهدید‌های نظام سلطه باید با قدرت ایستاد.

وی با بیان این‌که دشمنان هرگز نمی‌توانند با فشار و تهدید؛ اراده ملت ایران را تضعیف کنند، افزود: نباید از هیاهو و عملیات روانی دشمن هراسی به دل راه داد؛ اما این به معنای بی‌توجهی به تهدید‌ها نیست؛ بلکه باید با هوشیاری، آمادگی و اقتدار، از عزت کشور دفاع کنیم.

این فرمانده پیشکسوت دوران دفاع مقدس به نقش نسل جوان در عرصه مقاومت اشاره کرد و گفت: جوانان دهه ۸۰ و ۹۰ در جنگ ۱۲ روزه با عملیات دقیق و موثر خود آمریکا و هم‌پیمانانش را متحیر کردند و نشان دادند که ادامه‌دهنده راه شهیدان و ایثارگران هستند.

سردار شهید «حاج نظر همتی» از رزمندگان دلاور لشکر ۱۱ امیرالمؤمنین بود که سال‌ها با جراحت سنگین ناشی از قطع نخاع و جانبازی ۷۰ درصد زندگی کرد و پس از ۳۸ سال تحمل درد و رنج مجروحیت، روز ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴ در آسایشگاه شهید بهشتی تهران به فیض شهادت نائل آمد.

استان ایلام با تقدیم بیش از سه هزار شهید، ۱۱ هزار جانباز و ۳۰۰ آزاده، بالاترین نسبت ایثارگری را در تاریخ انقلاب اسلامی، نسبت به جمعیت خود دارد.