به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مجید جهانگیریان گفت: روستای هدف گردشگری ورکانه پیشنهاد برای کاندید ثبت جهانی است و در راستای معرفی بیشتر این روستا و با اهداف رونق اقتصادی و گردشگری جشنواره با برنامه‌های متعدد فرهنگی و هنری مثل همایش اسب، غرفه‌های صنایع دستی و محصولات کشاورزی ۳۱ روستای شهرستان همدان، تور‌های گردشگری، مسابقه عکاسی، استقرار سیاه چادر و اجرای آیین باران خواهی (کوسه گلین و چمچه گلین) برگزار می‌شود.

او مهمترین چالش و کاستی در حیطه‌ گردشگری همدان را کمبود مراکز اقامتی عنوان کرد و افزود: در جذب سرمایه گذار برای ایجاد اقامتگاه کار کرده‌ایم و توانستیم امسال چندین هتل را افتتاح کنیم و روند سرمایه گذاری در این زمینه ادامه دارد.

جشنواره‌ مهر ورکانه پنج شنبه ۲۴ مهر از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۵ در روستای ورکانه برگزار می‌شود.