به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهرعلی باران‌چشمه صبح دوشنبه در نشست خبری در آستانه برگزاری رقابت‌های ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا در ارومیه، گفت: خوشبختانه شرایط خوبی برای برگزاری مسابقات فراهم شده است. با توجه به برگزاری این مسابقات کشور‌های آسیایی با انگیزه زیادی آماده حضور در مسابقات هستند. ۱۷ کشور در کشتی پهلوانی و ۱۳ کشور در ورزش‌های زورخانه‌ای در ایران حاضر شده‌اند. وزیر ورزش و استاندار آذربایجان غربی و برخی مسئولان لشگری و کشوری در مراسم افتتاحیه این مسابقات حاضر می‌شوند. برخی کشور‌ها حریف جدی ایران هستند. کشور‌هایی مثل افغانستان و عراق رقبای جدی ایران هستند و مسابقات از سطح کیفی بالایی برخوردار خواهد بود.

رییس فدراسیون زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، خاطرنشان کرد: امیدوارم بتوانیم زمینه ترویج این رشته به عنوان کهن‌ترین ورزش دنیا را فراهم کنیم. واقعا هم در داخل کشور با کمک آموزش و پرورش در قالب طرح شهید طوقانی و ابراهیم هادی در راستای توسعه این ورزش در تلاش هستیم. چند سال در این رشته رکود بود، اما در ۲ سال ۸ هزار مرشد تربیت شدند و سعی ما این است از جمعیت ۱۰ میلیونی دانش‌آموزان تعداد زیادی را به سمت این رشته بیاوریم. از آقای مهرعلیزاده به‌خاطر اعتماد به ما برای برگزاری این مسابقات تشکر می‌کنیم.

او افزود: هماهنگی بسیار خوبی با فدراسیون جهانی داشتیم. داوران، مرشدان و مربیان آموزش دیده در این مسابقات حاضر هستند. درباره بودجه نیز بخشی را ما و فدراسیون جهانی و هم‌چنین استاندار آذربایجان غربی پرداخت کردیم. با وجود تبلیغات دروغین علیه کشور ما، کشور‌های آسیایی با ۱۸۰ ورزشکار، جمهوری اسلامی را کشوری امن دانستند که به ایران آمدند و از حضور در ایران حس خوبی داشتند. امیدوارم با این تعامل اتفاقات خوبی در این ورزش بیفتد.

باران چشمه درباره میزان جوایز نقدی نیز گفت: اگر تامین مالی شود قرار است جوایز نقدی به نفرات و تیم‌های برتر اهدا شود.