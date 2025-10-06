به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، فرماندار تایباد گفت: در این شهرستان فقط آسفالت سه کیلومتر از مسیر روستای شیزن در بخش میان ولایت این شهرستان، به عنوان یک مطالبه مردمی چندساله، هنوز بلاتکلیف و نیازمند ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار است.

حسین جمشیدی افزود: آسفالت گرم هشت کیلومتر از محور‌های روستایی این شهرستان در حد فاصل روستای کرات به کوه آباد، از توابع بخش مرکزی این شهرستان مرزی هم در حال انجام است.

وی اظهار کرد: برای اجرای این طرح عمرانی بیش ۱۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات در اختیار نماینده شهرستان‌های تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد، تامین شده است.

این مسئول گفت: پیشرفت فیزیکی این طرح هم اینک بیش از ۳۰ درصد است و امیدواریم در بازه زمانی دو هفته آینده بهره برداری شود.

فرماندار تایباد عنوان کرد: هم اینک ۳۰ درصد از راه‌های روستایی این شهرستان به روکش آسفالت گرم نیاز دارند که انجام برخی از آنها در دستور کار دستگاه‌های متولی استانی و شهرستانی قرار گرفته است.

به گفته وی، روکش آسفالت محور روستای چهاربرجی به سمت شهر مشهدریزه در بخش میان ولایت تایباد یکی از مهمترین مطالبات چندین ساله ساکنان روستا‌های همجوار این منطقه است که آغاز عملیات عمرانی آن با پیگیری انجام شده در آینده‌ای نزدیک محقق خواهد شد.

جمشیدی اضافه کرد: جاده‌های اصلی تایباد از مهمترین محور‌های مواصلاتی شرق به جنوب کشور و مسیری ترانزیتی است که روزانه افزون بر سه هزار دستگاه خودروی سبک و سنگین در آنها رفت و آمد می‌کنند و بهسازی این مناطق نگاه ویژه دولت را می‌طلبد.