به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: این نمایشگاه به مدت ۳ روز و در غرفه‌های قصه‌گویی، علوم و نجوم، نقاشی، کارگاه ادبی و سفال جنب فرهنگسرای شهر در دو نوبت صبح و عصر برای بازدید دانش آموزان دایر است.

مظهری از برپایی نمایشگاه در تمامی شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: مراکز ۱۲ گانه ثابت و ۱۱ مرکز سیار در سطح شهرستان‌های استان جشن‌های روز جهانی و هفته ملی کودک را برگزار می‌کنند.

این نمایشگاه صبح‌ها از ساعت ۸ تا ۱۲ و عصر‌ها از ساعت ۱۴ تا ۱۸ برای بازدید علاقمندان دایر است.