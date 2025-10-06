پخش زنده
برپایی نمایشگاه هفته ملی کودک به مناسبت روز جهانی و هفته ملی کودک در بیرجند گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: این نمایشگاه به مدت ۳ روز و در غرفههای قصهگویی، علوم و نجوم، نقاشی، کارگاه ادبی و سفال جنب فرهنگسرای شهر در دو نوبت صبح و عصر برای بازدید دانش آموزان دایر است.
مظهری از برپایی نمایشگاه در تمامی شهرستانهای استان خبر داد و گفت: مراکز ۱۲ گانه ثابت و ۱۱ مرکز سیار در سطح شهرستانهای استان جشنهای روز جهانی و هفته ملی کودک را برگزار میکنند.
این نمایشگاه صبحها از ساعت ۸ تا ۱۲ و عصرها از ساعت ۱۴ تا ۱۸ برای بازدید علاقمندان دایر است.