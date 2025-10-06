پخش زنده
استاندار یزد: با تامین اعتبار لازم، آزمایشگاه دامپزشکی یزد همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی به بهره برداری خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی همزمان با هفته دامپزشکی در اداره کل دامپزشکی استان یزد حضور یافت و از خدمات کارکنان این مجموعه قدردانی کرد.
وی در حاشیه این بازدید به پروژههای عمرانی دامپزشکی استان یزد اشاره کرد و گفت: ساختمان آزمایشگاه ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با تخصیص اعتبار، پروژه به سرانجام و همزمان با دهه فجر به بهره برداری برسد.
استاندار یزد ضمن خداقوت به کارکنان، رسالت دامپزشکی را بسیار سنگین توصیف کرد و نقش کنترلهای بهداشتی دامپزشکی را در حفظ جان انسانها حیاتی دانست.
بابایی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از بیماریها افزود: اگر کنترل نشود، ممکن است به فاجعه بینجامد. جان انسانها در گرو کنترل خوبی است که دوستان عزیز ما در اداره کل دامپزشکی انجام میدهند و واقعاً شبانهروزی هم دارند تلاش میکنند.