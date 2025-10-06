پخش زنده
سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان با رویدادهای جنبی تحت عنوان نخستین جشن هنری نوجوان و کودک اصفهان، از ۱۱ تا ۱۶ مهر در سطح شهر اصفهان برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، خاکساری، مسئول برنامههای شهری جشنواره گفت: «به بهانه جشنواره، رویدادهای مختلفی حول محتوای هنری و فیلمسازی در شهر اصفهان طراحی شده است.»
خاکساری گفت: «اصفهان در ایام برگزاری جشنواره بینالمللی کودک و نوجوان، رنگ و بوی فیلمهای بین المللی کودک و نوجوان را گرفته است. تلاش کردهایم تا اتفاقهای متفاوتی را برای شهروندان شهر اصفهان رقم بزنیم.»
او در ادامه اظهار داشت: «هر ساله، به بهانه این جشنواره، رویدادهای مختلفی حول محور جشنواره و محتوای هنری و فلیمسازی در شهر اصفهان برنامه ریزی میشود. امسال تلاش کردهایم که این برنامهها را تحت عنوان یک قالب مشترک، به هممیهنان و شهروندان عزیز ارائه بدهیم.»
خاکساری همچنین افزود: «ما امسال تلاش کردهایم تا برای جشنواره بینالمللی فیلم کودک و نوجوان، رویدادهای جانبی مانند جشن هنری نوجوان و کودک اصفهان داشته باشیم. این جشن، از ۱۱ مهرماه در اصفهان شروع شده و تا روز ۱۶ مهرماه، همزمان با اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم، ادامه خواهد داشت.»
مسئول برنامههای شهری جشنواره فیلمهای کودک و نوجوان همچنین درباره نحوه برگزاری جشن هنری ابراز داشت: «جشن هنری کودک و نوجوان اصفهان از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است. شاید جدیترین قسمت این جشن هنری، گردهمایی فیلمسازان نوجوان اصفهانی است.»
خاکساری گفت: «۳۰ فیلمساز نوجوان اصفهانی، بهمدت ۵ روز، دور هم جمع شدهاند، کارگاههای مختلفی را پشت سر میگذارند و در انتها، هر کدام از این بچهها یک اثر تولید میکنند.»
او همچنین درباره جزئیات این برنامه یادآور شد: «۳۰ نوجوان به ۶ گروه ۵ نفری تقسیم شدهاند و در انتهای این رخداد، قرار است تا ۶ فیلم تولید میشود که حاصل تلاش و تولید نوجوانان شهر اصفهان است.»
مسئول برنامههای شهری جشنواره فیلمهای کودک و نوجوان درباره سایر ویدادهای جشنواره کودک و نوجوان گفت: «ما امسال یک شعار محوری و یک هدف مشترک در جشنواره بین المللی داشتیم. بیدن شکل که، هر خانواده اصفهانی تلاش کند که کودک و نوجوانش را با یکی از هنرهایی که در شهر اصفهان وجود دارد، آشنا کند.»
خاکساری افزود: «در این جشن هنری چند هدف عمده در نظر داشتیم. یکی اینکه خانوادهها متوجه شوند که هنرهای اصفهان چه است و به چه هنرهایی در اصفهان دسترسی دارند. هدف دیگر ما این بود که بدانیم بچهها به کدام یک از این هنرها علاقه دارند و نوع سلیقه آنها و انتخاب آنها کدامیک از این هنرها است.»
او همچنین خاطرنشان کرد: «نکته منحصر بفرد این رویداد این است که همه این اتفاقها در غالب بازی است؛ یعنی هنگامی که کودک یا نوجوان در جریان بازی قرار میگیرد، استعدادیابی میشود، علاقهاش سنجیده میشود و روز خوب و اتفاقات خوبی را پشت سر میگذارد.»
خاکساری همچنین درباره برنامههای مختلف چهارباغ در این ایام گفت: «ما در چهارباغ برنامههای مختلفی طراحی کردهایم؛ از سینما روباز و شادیپیماهای عروسکی گرفه تا تئاترهای عروسکی، موسیقی و سرودهای کودکانه.»
مسئول برنامههای شهری جشنواره فیلمهای کودک و نوجوان همچنین در انتها ابراز داشت: «در مناطق ۱۵ گانه شهر اصفهان نزدیک به ۲۷۰ رخداد طراحی شده است؛ از اکران فیلمهای ادوار مختلف جشنواره تا جشنهای شبانه و کارناوالهای شادی و تئاترهای خیابانی.»
جشنواره بینالمللی کودک و نوجوان امسال با ۳۷۰ برنامه فرهنگی و هنری در سطح شهر و در محلات پانزدهگانه اصفهان از ۱۲ تا ۱۶ مهر برگزار میشود.