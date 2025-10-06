پخش زنده
استاندار خراسان جنوبی: مشارکت ۹۴ درصدی مردم خراسان جنوبی در مدرسهسازی، نشان تعهد به آینده نسلهاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در دیدار جمعی از خیران مدرسهساز استان با اشاره به مشارکت چشمگیر مردم در پروژههای خیرخواهانه، گفت: مردم خراسان جنوبی بهدلیل دیانت و فرهنگ غنی، همواره در فعالیتهای خیر خواهانه پیشگام بودهاند و در طول تاریخ در خدمت به نیازمندان و اجرای پروژههای عمومی نقش موثری ایفا کردهاند.
هاشمی افزود: آمارها نشان میدهند ۹۴ درصد مدارس استان با مشارکت خیران ساخته شدهاند که این امر نشان از همبستگی اجتماعی و تعهد مردم به آموزش و پرورش نسلهای آینده دارد.
به گفته وی این میزان مشارکت در مدرسهسازی که همچنان در حال گسترش است از بزرگترین دستاوردهای استان به شمار میرود.
استاندار با بیان اینکه خراسان جنوبی در زمینه تولید علم و فرهنگ نیز پیشتاز است، افزود: شخصیتهای برجسته علمی و دینی همچون آیتالله تهامی، آیتالله آیتی و استاد فرزان فر در استان حضور داشتهاند که این امر نشاندهنده اهمیت ویژه آموزش و فرهنگ در این خطه از کشور است.
هاشمی با تأکید بر اینکه استان در طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی جزو پنج استان برتر کشور است، گفت: در حال حاضر با مشارکت خیران بیش از ۱۰۰ پروژه آموزشی، شامل ۴۵۰ کلاس درس در سطح استان در دست اجراست.
وی افزود: در بسیاری از روستاها، حتی کسانی که شرایط مالی خوبی ندارند، همچنان در پروژههای مدرسهسازی مشارکت میکنند و این همبستگی و اعتماد مردم به آینده، نمایانگر روحیه خدمترسانی و همکاری در استان است.