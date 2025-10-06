به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان با تأکید بر نقش محوری تولید و سرمایه‌گذاری در تقویت اقتصاد ملی گفت: کسی که در مسیر تولید و فعالیت اقتصادی گام برمی‌دارد، نه تنها در خانواده سربلند است، بلکه به رشد جامعه کمک می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رضا نوری افزود: سرمایه‌گذار توان آن را دارد که با ایجاد اشتغال، تولید و قدرت اقتصادی، کشور را در عرصه‌های مختلف توانمند کند.

وی با انتقاد از تمرکز سرمایه‌گذاری در برخی مناطق کشور ادامه داد: نباید سرمایه صرفاً در یک نقطه انباشته شود و دیگر مناطق مانند خراسان شمالی محروم بمانند و رئیس‌جمهور اختیارات خوبی به استان‌ها داده و لازم است موانع سرمایه‌گذاری برطرف و زیرساخت‌های ریلی و هوایی در همه مناطق تکمیل شود.

وی از تهیه ۱۲۰ مجوز بی‌نام در استان به‌عنوان اقدامی ارزشمند یاد کرد و گفت: این یک حرکت بزرگ برای تسهیل سرمایه‌گذاری است و باید تبلیغات مؤثر برای معرفی فرصت‌های استان انجام شود.

حجت الاسلام والمسلمین نوری افزود: گردشگری استان ظرفیت‌های مغفول فراوانی دارد که می‌تواند به چرخه اقتصادی منطقه کمک کند.