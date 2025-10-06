پخش زنده
پیشثبتنام از متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۵ از بیستم مهرماه آغاز میشود و دارندگان اسناد اولویت دار مقطع زمانی تا ۳۱ شهریور ۱۳۸۶ میتوانند در نخستین مرحله پیش ثبت نام خود را انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشست امروز شورای برنامهریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت، معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت از آغاز فرایند پیشثبتنام متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۵، از بیستم مهرماه خبر داد.
آقای اکبر رضایی گفت: متقاضیانی که اسناد اولویت دار مقطع زمانی تا ۳۱ شهریور ۱۳۸۶ را در اختیار دارند، میتوانند در نخستین مرحله برای پیش ثبت نام خود در سامانه «پنجره واحد سازمان حج» اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه مبلغ علی الحساب واریزی اعلام خواهد شد، افزود: اطلاعیه پیش ثبت نام امروز منتشر میشود و در ادامه از دارندگان فیشهای اولویت دار متناسب با ظرفیت استانی تا تکمیل ظرفیت دعوت خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم از معاون حج و عمره خواست که شرایط کشور در فراخوانها و اطلاع رسانیها مورد توجه قرار گیرد و در مرحله نخست آنچه برای خرید ارز و دیگر امور ضروری لازم است از زائران گرفته شود.
حجت الاسلام والمسلمین نواب همچنین دربارۀ ارائه کاروانهای زوجی گفت: حقوق افرادی که زودتر از دیگران برای واریز وجه پیش ثبت نام اقدام میکنند در برنامه ریزیها مدنظر قرار گیرد.
آقای رضایی در ادامه با اشاره به آغاز ثبت نام دور جدید اعزامهای عمره در ماههای آبان و آذر گفت: این اقدام در کل کشور انجام خواهد شد و متقاضیان سفر به سرزمین وحی میتوانند به سامانه مربوطه مراجعه و ثبت نام کنند.
این نشست با گزارش مدیرعامل موسسه عمره سعادت دربارۀ آغاز پروازهای شرکت الجزیره از ایستگاه پروازی شیراز به مقصد فرودگاههای مدینه و جده از اواسط آبان ماه، ادامه یافت.
آقای نصراله فرهمند گفت: برای متقاضیانی که قصد دارند از هتلهای ۵ ستاره، برخی خدمات ویژه و مدت سفر متفاوت استفاده کنند بستههای ویژهای طراحی شده است که از اول آبان برنامه قیمتی آن اعلام خواهد شد.
این نشست با گزارش آقای مرتضی آقایی، معاون عتبات دربارۀ وضعیت ارائه خدمات در بخشهای تغذیه و اسکان کاروانهای زیارتی اعزامی به عراق پایان یافت.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با توجه به نکات مطرح شده، اضافه کرد: عزت و شأن زائران و خادمان باید حفظ شود و مجموعه حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری، دفاع از حقوق زائر را در همه برنامه ریزیها در اولویت قرار میدهند.