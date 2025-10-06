پخش زنده
مدیرکل دفتر سیاستگذاری، برنامهریزی و توسعه فناوری وزارت علوم از فراخوان «برکتینو» برنامه مشترک وزارت علوم و بنیاد برکت برای حمایت از شرکتهای فناور تا سقف ۱۰ میلیارد تومان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معصومه خان احمدی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری، برنامهریزی و توسعه فناوری و نوآوری وزارت علوم گفت: بر اساس بخشی از مفاد تفاهم نامهای که بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) منعقد شده، حمایت از شرکتهای فناور کشور در دو قالب حمایت از شرکتهای فناور از مسیر تسهیلات با همکاری بنیاد برکت و حمایت از تامین مالی طرحهای سرمایهپذیر شرکتهای فناور از مسیر سرمایهگذاری با همکاری شرکت دانش بنیان برکت در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: فراخوان حاضر با عنوان برکتینو، برنامه مشترک معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بنیاد برکت در قالب این تفاهم نامه است که بر اساس آن با پرداخت تا سقف ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات، از شرکتهای فناور حمایت میشود.
خان احمدی از کسب و کارها و شرکتهای فناور دعوت کرد از ۱۵ مهر تا ۱۵ آذر سال جاری با مراجعه به دبیرخانه این طرح ملی در پارکهای علم و فناوری سراسر کشور، از شرایط آن مطلع شوند و یا برای ثبت درخواست خود، به آدرس مرکز نوآیند بنیاد برکت مراجعه کنند.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری، برنامهریزی و توسعه فناوری وزارت علوم داشتن توجیه اقتصادی و فنی، میزان اشتغالزایی، حضور شرکت در مناطق کمتر برخوردار و کمک به حل مسائل کشور را از جمله اولویتهایی این فراخوان اعلام کرد و گفت: شرط اصلی پرداخت تسهیلات تا سقف ۱۰ میلیارد تومان، رسیدن فناوری مورد نظر به سطح سطح TRL-۶ و آمادگی شرکت برای تولید نمونه نهایی از فناوری و ارزیابی آن در محیط واقعی است.