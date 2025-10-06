پخش زنده
رئیس اداره احیای تالابهای ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان از پیگیری برای تامین حقآبه تالاب بندپن ایذه از طریق خط انتقال آب سد کارون ۳ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، موسی مدحجی با اشاره به مطرح شدن خشک شدن سه تالاب خوزستان اظهار کرد: در خوزستان ۶ تالاب وجود دارد که در حال حاضر تنها تالاب بندون که تنها منبع تغذیهکننده آن، نزولات آسمانی است، خشک شده است.
وی افزود: با توجه به اینکه زهاب کشاورزی نیز وارد این تالاب نمیشود، معمولا هر ساله این تالاب در تابستان خشک می. شود، بنابراین خشک شدن این تالاب فصلی، طبیعی است.
رئیس اداره احیای تالابهای ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: تالابهای دائمی که از شریانهای اصلی، رودخانه، روانآب یا به نوعی از زهابهای کشاورزی تغذیه میشوند، در تابستان خشک نمیشوند.
وی با اشاره به مشکلات تالاب بندون بیان کرد: مقرر بود در قالب طرح انتقال آب از سد کارون ۳ به ایذه و باغملک به منظور تامین آب شرب و کشاورزی، بخشی از آب انتقالی این خط لوله به تالاب بندون اختصاص یابد.
مدحجی با بیان اینکه حقآبه تالاب بندون ۱۴ تا ۲۰ میلیون مترمکعب است، ادامه داد: در حال پیگیری هستیم تا بخشی از حقآبه این تالاب از این طریق تامین شود.
وی اضافه کرد: فرماندار ایذه با ادارهکل محیط زیست خوزستان مکاتبهای داشته است مبنی بر اینکه احتمال تبدیل این تالاب به کانون گرد و غبار وجود دارد در حالی که فرمانداران قبلی خواستار واگذاری این تالاب به مسکن مهر و تغییر کاربری آن بودند، بنابراین با توجه به ابراز نگرانی فرمانداری در خصوص وضعیت تالاب، درخواست تامین حقآبه این تالاب از طرح انتقال آب فدک (از سد کارون ۳ به ایذه) شدهایم.