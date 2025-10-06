به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، اکبر زکی نژاد، گفت: امروزه به دلیل اهمیت کشت‌های گلخانه‌ای و با درنظرگرفتن کم بارشی‌ها و خشکسالی‌های ناشی از آن طی چند دهه اخیر، دولت و بخصوص وزارت جهاد کشاورزی باهدف مدیریت مصرف آب و استفاده بهینه از آب موجود و از جهاتی تولید و اشتغال با هزینه‌های کمتر و مقرون به‌صرفه بودن کشاورزی، کشت‌های گلخانه‌ای و توسعه آن را از سیاست‌های اصلی خود در پیش گرفته است.

وی ادامه داد: بر همین اساس باهدف توسعه کشت گلخانه‌ای در شهرستان و اجرایی‌کردن سیاست‌های وزارت، مجتمع گلخانه‌ای ۳۲ هکتاری دوپرنظری از اقدامات مهم بخش کشاورزی شهرستان می‌باشد که با راه‌اندازی آن زمینه اشتغال و تولید چشمگیری را به دنبال خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی بهمئی، بیان کرد: این مجتمع گلخانه‌ای در دو قطعه مجزا با مساحت‌های ۱۱ و ۲۱ هکتاری در روستای دوپرنظری در ۱۶ کیلومتری شهر لیکک است که در فصل زمستان با تخصیص اعتبارات سال ۱۴۰۴ احداث زیرساخت‌های آن عملیاتی و آغاز خواهد شد.