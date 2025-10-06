به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ طرح‌های نهضت توسعه عدالت در حوزه فضا‌های آموزشی استان با پیشرفت فیزیکی ۸۷ درصدی در حال اجرا است.

بر اساس این گزارش، توسعه و تجهیز مدارس استان، تاکنون ۸۰ پروژه آموزشی شامل ۲۰۰ کلاس درس با مجموع ۱۹ هزار و ۸۰۰ مترمربع زیربنا در سطح استان در دست اجرا قرار دارد.

از این تعداد، ۵۶ پروژه با ۱۶۲ کلاس درس و ۱۳ هزار و ۴۹۲ مترمربع مساحت آماده افتتاح و بهره‌برداری هستند.

برای اجرای پروژه‌های آماده افتتاح، بیش از ۲۶۳ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است که نقش مؤثری در بهبود زیرساخت‌های آموزشی و ارتقای عدالت آموزشی در مناطق مختلف استان دارد.

این طرح‌ها با هدف کاهش فاصله آموزشی مناطق شهری و روستایی، بهبود محیط‌های یادگیری دانش‌آموزان و افزایش دسترسی به فضا‌های استاندارد آموزشی در حال تکمیل است.