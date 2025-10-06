به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، پرویز فتاح در جریان سفر به استان لرستان با حضور وزیر آموزش پرورش و نماینده ولی فقیه در لرستان با اشاره به اجرای طرح ملی جمع‌آوری مدارس کانکسی در سراسر کشور گفت: لرستان با احداث ۱۶۱ مدرسه بیشترین سهم را در میان استان‌ها داشته است.

وی با تقدیر از تلاش‌های استاندار لرستان و مسئولان استان تأکید کرد: این موفقیت حاصل همدلی، پیگیری و همکاری جدی مجموعه مدیریتی استان بوده است.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی در آیین افتتاح مدرسه‌ای در شهرستان دلفان ادامه داد: امروز اتفاق بزرگی در سطح کشور رقم خورده و در سالگرد تفاهم‌نامه احداث هزار مدرسه، شاهد تکمیل و جایگزینی مدارس استاندارد به‌جای مدارس کانکسی هستیم.

فتاح افزود: یکی از دلایل انتخاب استان لرستان برای برگزاری مراسم ملی امروز، سهم بالای این استان در طرح مدرسه‌سازی بود؛ چرا که از هزار مدرسه ساخته‌شده در سراسر کشور، ۱۶۱ مدرسه متعلق به لرستان است.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ضمن قدردانی از همکاری های استاندار لرستان در این زمینه گفت: خدمات و پیگیری‌های جناب آقای استاندار در اجرای این طرح ملی بسیار ارزشمند بود، ایشان با جدیت، هماهنگی و همراهی کامل کمک کردند تا این پروژه عظیم به ثمر برسد و از زحمات صادقانه استاندار و مسئولان استانی صمیمانه تشکر می‌کنم.

فتاح با اشاره به همکاری وزارت آموزش و پرورش، سازمان نوسازی مدارس و بنیاد برکت خاطرنشان کرد: با تأکید رئیس‌جمهور و پیگیری مستقیم وزیر آموزش و پرورش، مقرر شد تمام مدارس کانکسی با بیش از ۱۰ دانش‌آموز جمع‌آوری و مدارس ایمن جایگزین شود و به لطف خدا، امروز این هدف محقق شده است و ما اعلام می‌کنیم که مدارس کانکسی بالای ۱۰ دانش‌آموز در کشور به‌طور کامل برچیده شد.

وی تأکید کرد: مهم‌ترین هدف ما تقویت نظام آموزشی و پرورش نسل آینده کشور است. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، ایران قوی با علم، دانش و فناوری ساخته می‌شود و از همین مناطق محروم، انسان‌های بزرگی برخاسته‌اند که در سطوح علمی و مدیریتی کشور نقش‌آفرینی کرده‌اند و این مسیر باید ادامه یابد.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اظهار کرد: تا امروز، ۳۱۰ مدرسه توسط بنیاد برکت در سراسر کشور احداث و تکمیل شده است، همچنین امسال هم ۲۵۰ هزار بسته لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان و ۱۰ هزار بسته برای معلمان اهدا کرده‌ایم.

فتاح ادامه داد: آموزش و پرورش در صدر برنامه‌های ماست و در دولت فعلی با قوت ادامه خواهد یافت.