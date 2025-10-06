کارشناس اداره کل هواشناسی استان: هوای استان عمدتا صاف و غبارمحلی در ساعات بعدازظهر همراه با وزش باد پیش بینی می شود و از نظر دمایی طی پنج روز آینده نوسان محسوسی نخواهیم داشت.

پایداری نسبی جو، بدون نوسان محسوس دمایی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضامرادی کارشناس هواشناسی استان: بررسی آخرین خروجی مدل های پیش بینی وضع هوا حاکی از پایداری نسبی جو طی روزهای آتی تا تقریبا پایان هفته می باشد بر این اساس وضعیت و روند فصلی خود را ادامه خواهد داد. همچنین با توجه به خروجی فعلی مدل ها تا ده روز آینده سامانه بارشی موثری بر روی استان نخواهیم داشت.