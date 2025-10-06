

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بر اساس اعلام رسمی سازمان سنجش آموزش کشور، دانشگاه ملی مهارت استان یزد در سال تحصیلی جدید شاهد یک رشد بی‌سابقه و چشمگیر در جذب دانشجو بوده است. ظرفیت پذیرش دانشجویان در این دانشگاه نسبت به سال گذشته با افزایش ۴۵ درصدی همراه شده است.

این جهش ۴۵ درصدی یک موفقیت بزرگ در راستای اجرای برنامه‌های توسعه آموزشی استان و گامی مهم برای برآورده ساختن تقاضای فزاینده آموزشی در سطح استان قلمداد می‌شود.

آمار پذیرش در بعضی از آموزشکده‌های استان نسبت به سال قبل رشدی معادل ۶۰ درصد را تجربه کرده‌اند.

تغییرات ساختاری اخیر در دانشگاه نقش مهمی در افزایش جذب دانشجویان این دانشگاه داشته است. ادغام دو مرکز پسران در شهرستان یزد و همچنین انتقال مرکز دختران یزد به ساختمان مجهز آموزشکده امام علی (ع)، نقش بسزایی در فراهم آوردن فضا‌های بیشتر و امکانات گسترده‌تر داشته است.

نکته قابل توجه این است که این تغییر مکان، فرصت طلایی را برای دانشجویان دختر غیربومی فراهم کرده است. پیش از این، بسیاری از این دانشجویان به دلیل عدم وجود امکانات خوابگاهی مجبور به ترک تحصیل می‌شدند. اکنون، دانشگاه با بهره‌گیری از فضا‌های آموزشی نوین و تأمین خوابگاه دولتی در داخل مرکز جدید، توانسته مشکل اسکان را حل کند و آنها را به چرخه آموزش بازگرداند.

بهره‌گیری از این فضا‌های آموزشی نوین باعث شده تا دانشگاه ملی مهارت استان تعداد بیشتری از جوانان جویای علم و مهارت را تحت پوشش خود قرار دهد و سهم خود را در تربیت نیروی کار متخصص افزایش دهد.