رویداد عکاسی بزرگ «چهره‌ی زیبای کرمانشاه» برای معرفی چهره سرشار از هنر، تمدن و امید کرمانشاه به ایران و جهان در مجتمع فرهنگی شهید آوینی در حال برگزاری است .



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، نمایشگاه «چهره زیبای کرمانشاه» روز یکشنبه همزمان با پایان رویداد عکاسی فتوواک، افتتاح شد.

این نمایشگاه جلوه‌های متنوع فرهنگی و هنری کرمانشاه را به تصویر می‌کشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه، در افتتاحیه نمایشگاه عکس چهره زیبای کرمانشاه با اشاره به اهمیت معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان، اظهار کرد: آغاز به کار رویداد عکاسی بزرگ «چهره‌ی زیبای کرمانشاه» را به فال نیک می‌گیریم؛ کرمانشاه مهد تمدن و هنر است ولی گاهی تصویر استان در خارج از مرزهایش، با تعابیری ناقص و محدود گره خورده است که وطیفه داریم این روایت را اصلاح کنیم و چهره واقعی کرمانشاه را که چهره‌ای پر از حیات، زیبایی، هنر و امید را به ایران و جهان نشان دهیم.

بهرام سلیمانی با تأکید بر نقش برجسته هنر در بازنمایی هویت فرهنگی، افزود: ابزار هنر، به‌ویژه عکاسی، قدرتمندترین وسیله برای ثبت لحظه‌ها و انتقال مفاهیم است. یک فریم عکس، گاهی رساتر از هزاران کلمه می‌تواند زیبایی یک منظره و عمق یک احساس را بازگو کند. هنرمندان عکاس، سفیران فرهنگی استان کرمانشاه هستند؛ دوربین‌هایشان نه فقط برای ثبت، بلکه برای کشف و بازنمایی گوشه‌های پنهان زیبایی است که شاید از دیده بسیاری دور مانده باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: دولت و مدیریت ارشد استان، با تمام توان از برنامه‌های فرهنگی و هنری که منجر به توسعه می‌شوند، حمایت می‌کنند.