جشن پایان برچیده شدن هزار مدرسه کانکسی بالای ۱۰ دانشآموز کشور
جشن پایان برچیده شدن هزار مدرسه کانکسی بالای ۱۰ دانشآموز کشور، امروز در روستای بگوردی شهرستان دلفان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
در این مراسم حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و وزیر آموزشوپرورش، یک مدرسه دو کلاسه به نمایندگی از این هزار مدرسه کانکسی به بهرهبرداری رسید.
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام گفت: برای اجرای این طرح، بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری شده است.
فتاح بیان کرد: برای برچیده شدن همه مدارس کانکسی زیر ۱۰ دانش اموز هم آماده ایم.
وزیر آموزشوپرورش نیز با قدردانی از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) اعلام کرد: هماکنون بیش از ۷ هزار طرح آموزشی در کشور در دست اجرا است که در آینده نزدیک با حضور رئیسجمهور، دو هزار و چهارصد طرح دیگر افتتاح خواهد شد.
امروز همچنین سه هزارو دهمین. مدرسه بنیاد برکت ستاداجرایی فرمان امام ره به نام مدرسه شهید امیرعلی حاجیزاده زاده افتتاح شد.