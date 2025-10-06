نقدعلی با اشاره به نشست مشترک کمیسیون حقوقی با پزشکیان گفت: برخورد با هنجارشکنان در حوزه فرهنگ و لزوم مواجهه علمی با پدیده اعتیاد در چارچوب اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر موضع مشترک اعضای کمیسیون و رئیس‌جمهور بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدتقی نقدعلی در تشریح نشست کمیسیون با رئیس‌جمهور اظهار کرد: در این نشست که حدود دو ساعت به طول انجامید، موضوعات مختلفی از جمله مسائل ملی و منطقه‌ای مطرح و اعضای کمیسیون دغدغه‌ها و مطالبات خود را مطرح کردند. لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر یکی از موضوعات مورد بحث در این جلسه بود که رئیس‌جمهور به آن اشاره داشت و بر اراده دولت برای نقش آفرینی علمی در مسیر مبارزه با مواد مخدر و حذف قاچاقچیان و سوداگران و سوء‌استفاده‌گران تاکید کرد. همچنین رئیس‌جمهور بر این موضوع اشاره کرد که از نظر ما مصرف‌کنندگان موادمخدر بیمار هستند و باید دولت با رویکرد علمی ضمن مقابله با سوءمصرف، به‌طور تدریجی در مسیر درمان این بیماران گام بردارد.

وی افزود: دغدغه‌های فرهنگی و لزوم برخورد‌های فرهنگی با هنجارشکنان مورد تاکید اعضای کمیسیون حقوقی و رئیس جمهور بود، همینطور سیاست‌های چابک سازی دولت و کوچک سازی ساختار‌های زائد و ادغام برخی سازمان‌های موازی و اصلاح قوانین مورد نیاز در این بخش نیز یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در این جلسه بود.

نماینده مردم خمینی‌شهر با اشاره به توافق دولت و مجلس برای کاهش زندانیان غیرخشن و قضازدایی گفت: تسریع در بررسی برخی طرح‌ها و لوایح جاری در کمیسیون حقوقی و همچنین موضوعات مرتبط با صرفه‌جویی انرژی و راهکار‌های مدیریت مصرف سوخت نیز بخش دیگری از مباحث مطرح شده در جلسه مشترک اعضای کمیسیون با رئیس‌جمهور بود.