یزدیها، برترین اهداکنندگان خون در کشور
استان یزد بر اساس جمعیت اهداکنندگان، رتبه دوم کشور را دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
مدیرکل انتقال خون استان یزد با اشاره به جایگاه استان یزد در اهدای خون، گفت: استان یزد همواره یکی از استانهای برتر کشور در زمینه اهدای خون است و بر اساس جمعیت اهداکنندگان، رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است. این افتخار مرهون مشارکت مردمی و فرهنگ والای نوعدوستی مردم استان است که با نیت خیرخواهانه، بهصورت مستمر در این امر خداپسندانه شرکت میکنند.
سید محمدرضا آقایی با تأکید بر اینکه نیاز به خون، همیشگی است، گفت: ما برای تقویت ذخایر خونی، همواره از مردم نیکوکار استان دعوت میکنیم تا با حضور در مراکز اهدای خون، در این کار خیر مشارکت داشته باشند. خوشبختانه با همراهی همیشگی مردم، در استان یزد هیچ بیماری به دلیل کمبود خون یا فرآوردههای خونی دچار مشکل نشده است.
وی با اشاره به وضعیت کنونی ذخایر خونی استان افزود: در حال حاضر بیشترین نیاز ما به گروههای خونی O مثبت، B مثبت و A منفی است و از همه مردم بهویژه جوانان و بانوان دعوت میکنیم که با حضور در مراکز انتقال خون، ما را در تأمین نیاز بیماران یاری کنند.
مدیر کل انتقال خون استان ادامه داد: پایگاه انتقال خون شهرستان یزد واقع در میدان ابوذر، از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۷:۳۰ عصر در روزهای پنجشنبه نیز فعال است. همچنین پایگاههای انتقال خون شهرستانهای اردکان و میبد در روزهای پنجشنبه تا ساعت ۱۲:۳۰ آماده پذیرش اهداکنندگان هستند.
دکتر آقایی در پایان خاطرنشان کرد: اهدای خون، عملی است که زندگی انسانها را نجات میدهد و استمرار این فرهنگ در جامعه، نیازمند اطلاعرسانی و همراهی همیشگی مردم است.