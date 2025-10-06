شاخص کل بورس روز دوشنبه با افزایش ۳۶ هزار و ۶۳۲ واحدی معادل ۱.۲۸ درصد به عدد ۲.۸۹۰.۶۹۲ رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش یک هزار و ۳۸۱ واحد برابر با ۰.۱۷ درصد روی عدد ۸۲۸ هزار و ۳۳۶ واحدی قرار گرفت.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی در پایان روز به بیش از ۱۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید.

در پایان معاملات امروز بیش از ۴۸ درصد نماد‌ها در محدوده مثبت قرار گرفتند.

در مجموع حدود ۳۴۴ میلیارد تومان پول افراد حقیقی از سهام و صندوق‌های سهامی خارج شد.

گروه فلزات اساسی بیشترین ورود پول افراد حقیقی و صندوق‌های درآمد ثابت بیشترین خروج را داشتند.