به مناسبت هفته ملی کودک بیش از ۲۳۰ برنامه در مراکز فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، برنامه های هفته ملی کودک از ۱۵ تا ۲۱ مهر با شعار کودکان حال خوش زندگی اجرا می شود و در استان سمنان قرار است ۱۳۵۰ فعالیت در قالب ۲۳۰ برنامه در استان سمنان اجرا شود.
مدیر کل کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان استان با اشاره به گستردگی و تنوع مخاطبان این رویداد فرهنگی افزود: هفته ملی کودک فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ توجه به نیازها، حقوق و شادیهای کودکان و نوجوانان است.
مرتضی مزینانی گفت: در طول این هفته، مجموعهای از برنامههای فرهنگی و هنری متنوع از جمله اجرای نمایش، بازیهای خلاق، پویشهای محیط زیستی، بازدیدهای فرهنگی، نمایش فیلمهای مناسب، برگزاری جشنوارهها و کارگاههای شاد در مراکز کانون، مدارس، بیمارستانها، مراکز حمایتی و مناطق کمبرخوردار برگزار خواهد شد.
وی گفت: امسال برای اولین بار جشن نوخوانها ویژه دانش آموزان پایه اول و دوم دبستان برگزار میشود.
عضویت رایگان کودکان و نوجوانان استان در هفته ملی کودک از دیگر برنامههای کانون پرورش فکری کودکان استان است.