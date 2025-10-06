پخش زنده
رئیس اداره مدیریت راههای این اداره کل گفت: در شش ماه امسال، ۴۳ هزار و ۸۴۷ تماس مردمی با سامانه گویای ۱۴۱ ثبت شد همچنین ۴ هزار و ۷۷۴ نفر با اپراتور این سامانه تماس گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ هادی بهزادنیا با اشاره به ثبت ۹۳۸ مورد شکایت مردمی در این سامانه افزود: از این تعداد، ۶۵۸ مورد شکایت باری، ۹۲ مورد شکایت مسافری، ۱۷۳ مورد مشکلات راه، ۶ مورد شکایت ایمنی و حریم راه و ۹ مورد شکایت مجتمعهای خدماتی رفاهی بوده است.
وی گفت: سامانه ۱۴۱ به طور شبانه روزی به عنوان پل ارتباطی مردم با این اداره کل فعال است و نقش موثری در ارتقای ایمنی و خدمات رسانی جادهای دارد.