به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل صندوق بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر آذربایجان‌غربی گفت: این استان دارای رتبه اول در جذب زنان روستایی و عشایری در زمینه بهره‌مندی از بیمه رایگان مادران دارای سه فرزند است.

یوسف رحیمی افزود: در راستای حمایت از طرح جوانی جمعیت، بیش از ۳۰ هزار نفر از زنان استان که دارای سه فرزند بوده و در ردیف زنان کشاورز، روستایی و عشایری هستند، از بیمه رایگان بهره‌مند شدند.

رحیمی، میزان مستمری بگیران از صندوق بیمه کشاورزی را هشت هزار و ۳۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق مستمری بگیران هم امسال محقق و به حساب آنان واریز شده است.

وی، با بیان اینکه ۲۶۵ هزار نفر در استان زیر پوشش هستند، اظهار کرد: این میزان بیش از ۵۰ درصد سطح ابلاغی است که موجب شده تا تلاش برای جذب جامعه هدف افزایش یابد.

رحیمی، از اختصاص یارانه ۷۰ درصدی برای بیمه به کشاورزان، عشایر و روستائیان خبر داد و گفت: جامعه هدف این بخش باید بین ۱۸ تا ۵۰ سال سن داشته باشند و ساکن روستا بوده و یا شاغل در روستا باشند.

مدیرکل صندوق بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر آذربایجان‌غربی تصریح کرد: مهندسان کشاورزی، شاغلان حوزه صنایع دستی، شاغلان غیر فصلی، رانندگان، مرزنشینان و روستائیان دارای کارت مهارت فنی و حرفه‌ای در ردیف این افراد هستند که می‌توانند از بیمه کشاورزان، عشایر و روستائیان بهره‌مند شوند.

رحیمی افزود: فعالیت سامانه الکترونیکی صبا و آغاز خرید سوابق بیمه سربازی، دو خدمتی است که برای بیمه‌شدگان صندوق بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر استان فراهم شده است.

وی تصریح کرد: در طول چند سال فعالیت صندوق، مطالباتی در این زمینه از سوی بیمه شدگان وجود داشت که با پیگیری‌های انجام شده این موضوع در حال حاضر برای همه متقاضیان قابل اجراست.

رحیمی گفت: همچنین افرادی که دارای شرایط برای خرید سنوات خدمت سربازی با نصب برنامه بیمه روستایی هستند، می‌توانند به صورت مهمان وارد برنامه شده و از طریق گزینه خرید سنوات خدمت سربازی به صورت یک‌جا و یا اقساطی نسبت به واریز مبالغ خرید خدمت سربازی اقدام کنند.

وی تصریح کرد: کاربران در صورت دسترسی نداشتن به برنامه می‌توانند با مراجعه به یکی از کارگزاری‌ها در سراسر استان، امور مرتبط را به صورت رایگان از طریق کارگزاری انجام دهند.

مدیرکل صندوق بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر آذربایجان‌غربی اضافه کرد: با راه اندازی سامانه صبا برای سهولت دسترسی بیمه‌شدگان به خدمات بیمه‌ای، دیگر نیازی به حضور در کارگزاری‌ها نیست و بیمه شدگان می‌توانند از خدمات غیرحضوری بهره‌مند شوند.