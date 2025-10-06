به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران گفت: یک قطعه زمین ۱۹ هکتاری جهت احداث مجتمع فولاد شهرستان سوادکوه در سال ۱۴۰۰ به یکی از سرمایه گذاران دارای اهلیت بالا واگذار شد.

وی افزود: این زمین نیاز به برخی مجوز‌های لازم برای راه اندازی و آغاز بکار داشت که در این راستا مجوز محیط زیست برای احداث کارخانه اخذ شد، شرکت آب منطقه‌ای نیز موافقت خود را برای تامین آب مورد نیاز اعلام کرد و شرکت برق منطقه‌ای نیز در حوزه کاری خود اعلام آمادگی کرد.

پوریانی با بیان اینکه فرایند احداث کارخانه مذکور در حال حاضر در مرحله تغییر کاربری قرار دارد، گفت: بحث اختلافی بین جابجایی رودخانه در بستر محل احداث کارخانه به کناره زمین نیز وجود داشت که قبلاً انجام شد؛ البته در این خصوص، عوض و معوض زمین انجام نشده که با ورود دستگاه قضایی استان و طرح در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان، تصمیمات خوبی در این راستا اتخاذ شده است.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه مجوز تغییر کاربری و صدور پروانه در مراحل بعدی احداث کارخانه قرار دارد، تصریح کرد: احداث این کارخانه حدود ۴ سال به دلیل مشکلات اداری و صدور مجوز‌های لازم متوقف شده بود که موانع و مشکلات موجود با ورود قاطع دستگاه قضایی و پیگیری جدی دادستان مرکز مازندران، رئیس دادگستری و دادستان سوادکوه و فرماندار شهرستان، مرتفع شده و فرایند احداث با سرعت خوبی در حال انجام است.

پوریانی، میزان سرمایه گذاری برای احداث این کارخانه را ۱۶ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: با راه اندازی و افتتاح این مجموعه برای حدود یکهزار نفر به شکل مستقیم اشتغالزایی خواهد شد که این مهم تاثیر بسزایی در رشد و توسعه شهرستان خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به این مطلب که بستر قدیمی رودخانه جزء انفال بود و شرکت آب منطقه‌ای به این دلیل با احداث کارخانه موافقت نمی‌کرد، خاطرنشان کرد: در این راستا دادستانی شهرستان سوادکوه برای حل مشکلات موجود وارد میدان شده و اعلام کردکه بستر رودخانه دارای سند نبوده و مسیر رودخانه مشخص است.

پوریانی تصریح کرد: طبق قرارداد سال ۱۳۹۰ و توافق با شرکت آب منطقه‌ای استان، احداث کارخانه فولاد سوادکوه هیچ گونه تضاد و تعارضی با انفال ندارد، چراکه اصلا شرکت آب منطقه‌ای سند مالکیتی در این خصوص نداشته است.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: با ورود دستگاه قضایی موانع موجود در خصوص موضوع انفال مرتفع شد تا با اخذ مجوز و صدور موافقت از سوی شرکت آب منطقه‌ای استان، مراحل بعدی مبنی بر اخذ سند، تغییر کاربری و نهایتاً صدور پروانه صورت گیرد.

پوریانی خاطرنشان کرد: با توجه به فرامین مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و دستورات اکید رئیس قوه قضاییه در راستای حمایت از سرمایه گذاری و تولید، دستگاه قضایی استان در راستای رشد و توسعه استان اهتمام ویژه داشته و بر این اساس مشکل احداث کارخانه فولاد سوادکوه با شرکت آب منطقه‌ای استان در خصوص انفال، بستر رودخانه و عوض و معوض ملک مرتفع شده است.