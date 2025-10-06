به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج رقابت استقامت جاده که به مسافت ۲۰۲.۵ کیلومتر از پریوا تا گیلران گرانژه برگزار شد به این شرح است:

۱- تادی پوگاچار از اسلوونی ۴:۵۹:۲۹ ساعت

۲- رمکو اِوِن پل از بلژیک ۳۱ ثانیه اختلاف

۳- پل سیکساس از فرانسه ۳:۴۱ دقیقه اختلاف

* رده بندی مدالی پایانی (مجموع مردان و زنان):

۱- بلژیک ۳ طلا ۲ نقره ۱ برنز (قهرمان)

۲- اسپانیا ۳ - ۱،

۳- هلند ۲ - ۲

- در این دوره ۱۳ کشور مدال کسب کردند.