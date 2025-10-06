پخش زنده
امروز: -
مسابقات دوچرخه سواری جاده قهرمانی اروپا ۲۰۲۵ یکشنبه در فرانسه به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج رقابت استقامت جاده که به مسافت ۲۰۲.۵ کیلومتر از پریوا تا گیلران گرانژه برگزار شد به این شرح است:
۱- تادی پوگاچار از اسلوونی ۴:۵۹:۲۹ ساعت
۲- رمکو اِوِن پل از بلژیک ۳۱ ثانیه اختلاف
۳- پل سیکساس از فرانسه ۳:۴۱ دقیقه اختلاف
* رده بندی مدالی پایانی (مجموع مردان و زنان):
۱- بلژیک ۳ طلا ۲ نقره ۱ برنز (قهرمان)
۲- اسپانیا ۳ - ۱،
۳- هلند ۲ - ۲
- در این دوره ۱۳ کشور مدال کسب کردند.