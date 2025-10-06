به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی پیکر شهید والامقام حاج قربانعلی خرسندی صبح امروز بر دستان مردم قدرشناس تبریز تشییع و در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز به خاک سپرده شد.

شهید قربانعلی خرسندی پنجم شهریور ۱۳۴۹ در شهرستان هریس متولد شد و ۶ اردیبهشت ۶۷ در منطقه‌ ماووت بر اثر اصابت ترکش، از ناحیه‌ی شکم، کمر و ستون فقرات مجروح شد و در نهایت به عنوان جانباز ۷۰ درصد پس از ۳۶ سال تحمل درد و رنج ناشی از جراحات جبهه و جنگ هشت ساله جان به جان آفرین تسلیم کرد و آسمانی شد.