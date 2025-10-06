پخش زنده
جانباز دوران دفاع مقدس آذربایجان شرقی به قافله همرزمان شهیدش پیوست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی پیکر شهید والامقام حاج قربانعلی خرسندی صبح امروز بر دستان مردم قدرشناس تبریز تشییع و در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز به خاک سپرده شد.
شهید قربانعلی خرسندی پنجم شهریور ۱۳۴۹ در شهرستان هریس متولد شد و ۶ اردیبهشت ۶۷ در منطقه ماووت بر اثر اصابت ترکش، از ناحیهی شکم، کمر و ستون فقرات مجروح شد و در نهایت به عنوان جانباز ۷۰ درصد پس از ۳۶ سال تحمل درد و رنج ناشی از جراحات جبهه و جنگ هشت ساله جان به جان آفرین تسلیم کرد و آسمانی شد.