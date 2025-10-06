به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمد حسین ذوالفقاری در جلسه شورای زکات استان سمنان که با حضور نماینده ولی فقیه در استان سمنان برگزار شد ؛ با ارائه گزارش ۶ ماهه جمع آوزی و هزینه زکات در این استان گفت : زکات جمع آوری شده در این مدت، برای اجرای ۱۹ هزار و ۸۴۵ به نیازمندان استان سمنان صرف شده است.

وی تامین معیشت، کمک هزینه تحصیلی، تعمیر و مرمت مسکن، اهدای جهیزیه، کمک به تامین لوازم ضروری زندگی، خدمت به سالمندان تحت حمایت، ارائه خدمات آموزشی و تربیتی و دانش آموزان، تامین تجهیزات برای سالمندان را از رویکردهای هزینه زکات امسال برشمرد.