رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: هر شغل و حرفهای ظرفیت خاصی دارد و اگر تعداد شاغلان در آن حوزه بیشتر از ظرفیت باشد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: هدف از لزوم اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، دفاع از شغل وکالت نیست؛ بلکه دفاع از مردم است که میخواهیم وکلا با دانش و مهارت کافی به مردم خدمات حقوقی با کیفیت تری ارائه دهند..
آقای شاه محمدی، الزام حضور وکیل در مراجع قضائی و شبه قضائی را هم راهکاری برای رفع آسیبهای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار دانست.