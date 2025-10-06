مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: آسمان استان هم اکنون نیمه ابری است، اما تا پایان هفته با افزایش تدریجی دما پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محمد دادرس گفت: آسمان گیلان تا اواخر وقت فردا نیمه ابری، همراه با وزش باد، مه آلودگی هوا و احتمال رعد و برق و تا پایان هفته با افزایش تدریجی دما پیش بینی شده است.

وی از بارش‌های پراکنده و زودگذر باران تا فردا در مناطق مختلف استان خبر داد و افزود: گرمترین منطقه گیلان در شبانه روز گذشته، ماسال با ۲۸ درجه دما و خنک‌ترین منطقه، ماسوله با ۱۰ درجه دما ثبت شد.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه دریای خزر با ارتفاع موج حداکثر ۵۰ سانتی متر ، امروز و فردا برای فعالیت‌های دریانوردی مناسب است، گفت: با ورود سامانه جنوبی به آسمان گیلان از چهارشنبه و وزش باد گرم به ویژه در مناطق کوهستانی، دمای هوای استان ۴ تا ۸ درجه سلسیوس افزایش می‌یابد.

دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۲۳ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۶۹ درصد است.