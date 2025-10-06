به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این اقدام با اختصاص ۱۵ میلیارد تومان اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و از طریق معاونت اجرایی ریاست جمهوری و با پیگیری‌های استاندار خراسان شمالی به انجام رسید.

ملک خریداری‌شده دارای زمینی به مساحت ۲۳۰ مترمربع و زیربنای ۳۰۱ مترمربع در دو طبقه دوبلکس است که پس از تجهیز و آماده‌سازی، تحویل مرکز داده شد.

در حال حاضر ۹ دختر بین ۷ تا ۱۸ سال در این مرکز اقامت دارند و خدمات حمایتی، آموزشی و پرورشی به آنان ارائه می‌شود.