به دستور ریاست جمهوری و با پیگیریهای انجام شده، یک واحد مسکونی مناسب برای مرکز نگهداری کودکان بیسرپرست «ثریا» در بجنورد تأمین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این اقدام با اختصاص ۱۵ میلیارد تومان اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و از طریق معاونت اجرایی ریاست جمهوری و با پیگیریهای استاندار خراسان شمالی به انجام رسید.
ملک خریداریشده دارای زمینی به مساحت ۲۳۰ مترمربع و زیربنای ۳۰۱ مترمربع در دو طبقه دوبلکس است که پس از تجهیز و آمادهسازی، تحویل مرکز داده شد.
در حال حاضر ۹ دختر بین ۷ تا ۱۸ سال در این مرکز اقامت دارند و خدمات حمایتی، آموزشی و پرورشی به آنان ارائه میشود.