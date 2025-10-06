به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، با برگزاری دو مرحله اردوی تیم ملی پارابدمینتون، ابوالفضل جنایی از یزد و محمدرضا دارابی از تهران به عنوان اعضای نهایی تیم انتخاب شدند و اردوی پایانی را در سمنان آغاز کردند.

مصطفی پهلوان مربی تیم ملی پارابدمینتون جوانان گفت: اردوی آماده سازی تیم ملی برای حضور در مسابقات پاراآسیایی امارات تا ۳۰ روز آینده ادامه خواهد داشت.

به گفته وی، بازیکنان ۱۶ آذر برای مسابقات به امارات اعزام می‌شوند