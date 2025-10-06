سید احمد زرهانی، قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار سید احمد زرهانی، قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، گفت: موضوع امسال اجلاس حول محور اقامه نماز، مادران و فرزندان و فناوری‌های نوین و راهبردی است. ما به دنبال استفاده از ظرفیت علمی، فکری و عاطفی مادران برای ترویج فرهنگ نماز هستیم و هم‌زمان فناوری‌های نوین را به عنوان ابزار ارتباطی و تبلیغی معارف نماز بررسی می‌کنیم.

وی ادامه داد: فراخوان اجلاس با استقبال چشمگیر اهل علم، دانشمندان و صاحب‌نظران رو‌به‌رو شده و بیش از ۱۴۰۰ مقاله به دبیرخانه ارسال شده است. داوری این مقالات توسط ۷۵ استاد دانشگاه گیلان انجام شده و بیش از ۱۴۰ مقاله برای ارائه در اجلاس انتخاب شده‌اند.

دبیر اجلاس درباره برنامه‌های ویژه این دوره افزود: دو میزگرد تخصصی پیش‌بینی شده است؛ یکی درباره نقش مادران و خانواده در ترویج فرهنگ نماز و دیگری پیرامون فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و نقش آنها در جذب نسل جدید به نماز.

وی با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی در ترویج نماز گفت: از طریق سامانه سجاده، عملکرد بیش از ۷۰۰۰ دستگاه در طول سال ارزیابی می‌شود و دستگاه‌های برتر توسط رئیس‌جمهور تشویق می‌شوند. همچنین دستگاه‌هایی که عملکرد قابل قبولی نداشته باشند، به صورت محرمانه به دفتر رئیس‌جمهور و مقام معظم رهبری گزارش می‌شود.

دبیر اجلاس خبر داد: در حاشیه اجلاس نمایشگاهی از دستاورد‌های حوزه نماز با همکاری شهرداری رشت برگزار خواهد شد و صداوسیما و دیگر رسانه ها نیز به طور گسترده اخبار و اطلاعات را پوشش می‌دهند.

وی افزود: حدود ۵۰۰ مهمان، عمدتاً مادران، دبیران زن، استادان دانشگاه و نخبگان استانی و همچنین ۲۵۰ مهمان از سراسر کشور در اجلاس حضور خواهند داشت تا پس از پایان اجلاس یافته‌های خود را به صورت منشور به رئیس‌جمهور ارائه دهند. این منشور‌ها در سال‌های گذشته موجب تحولات مهمی در زمینه اقامه نماز در کشور شده‌اند.

در پایان، دبیر اجلاس تأکید کرد: این اجلاس حرکت نو و متفاوتی در حوزه پیوند خانواده، نماز و فناوری‌های نوین است و امیدواریم دستاورد‌های آن بتواند در سطوح مدرسه، خانه و جامعه تاثیرگذار باشد.