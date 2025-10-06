به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ یعقوب رخش بهار سرپرست پارک ملی بوجاق کیاشهر گفت: در جریان گشت و پایش مستمر مأموران یگان حفاظت پارک ملی بوجاق، چهار مورد تله بازگیری و یک کوخه (چاله بازگیری) غیرمجاز در حاشیه تالاب‌ها و زیستگاه‌های حساس این منطقه کشف و جمع‌آوری شد.

وی با اشاره به اینکه افراد سودجو این ادوات را برای زنده‌گیری پرندگان شکاری ارزشمند و باشکوهی، چون بحری، بالابان و شاهین کار گذاشته شده بودند گفت: در سال‌های اخیر شبکه‌هایی از قاچاق چیان حیات‌وحش با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی بومیان، اقدام به خرید این پرندگان گران‌مایه با بهایی ناچیز کرده و سپس آنها را با قیمت‌های سرسام‌آور به کشور‌های حاشیه خلیج فارس که از آنها برای تفریحات اشرافی و شکار نمایشی استفاده می‌شود، قاچاق می‌کنند.

سرپرست پارک ملی بوجاق کیاشهر، با تأکید بر اهمیت حفاظت از پرندگان شکاری گفت: این گونه‌ها نه‌تنها میراث طبیعی ایران، بلکه نگهبانان تعادل در آسمان و اکوسیستم‌های زمینی‌اند و حفاظت از آنها نیازمند آگاهی عمومی، مشارکت مردمی و گزارش به‌موقع تخلفات است.

یعقوب رخش‌بهار در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف مرتبط با حیات‌وحش، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.