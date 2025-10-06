پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بر ضرورت انجام ارزیابیهای بهروز از ذخایر قابل استحصال میادین نفت و گاز بهمنظور برنامهریزی دقیقتر و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ابراهیم پیرامون در جلسه پیشبینی بهرهدهی چاههای شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مارون با قدردانی از تلاشهای بیوقفه کارکنان و متخصصان این شرکت در تحقق صددرصدی اهداف تولید در شرایط خاص کشور بهویژه در دوران جنگ ۱۲ روزه اخیر، اظهار کرد: برای تداوم روند پایداری تولید، لازم است ضمن افزایش رکورد تعمیرات اساسی، با کاهش میزان گاز سوزی، سطح تولید را بدون افت، راهبری و حفظ کنیم.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت پروژههای توسعهای افزود: طرحهای بزرگ IPC باید با شتاب بیشتری پیگیری شوند تا توسعه میادین نفتی سرعت گیرد. همچنین ضروری است منابع جایگزین بهجای منابع هیدروکربوری برای عملیات حیاتی از جمله تزریق گاز اختصاص یابد.
پیرامون فرازآوری مصنوعی چاهها را اقدامی مؤثر در افزایش بهرهوری و استمرار تولید دانست و تصریح کرد: این روش با بهبود بازیافت نفت و افزایش عمر چاه، به پایداری تولید در میادین قدیمی کمک میکند و در صورت استفاده از فناوریهای نوین، میتواند تأثیرات زیستمحیطی عملیات استخراج را نیز کاهش دهد.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب همچنین بازیافت پسابهای حاصل از فرآیندهای نمکزدایی را از برنامههای مهم شرکت در مسیر تحقق اهداف زیستمحیطی و توسعه پایدار برشمرد.