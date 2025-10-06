پخش زنده
جوی پایدار تا پایان هفته در شهرهای آبادان و خرمشهر حاکم خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، تا پایان هفته جو نسبتاً پایداری در اغلب مناطق استان حاکم است.
محمد سبزه زاری افزود: پدیده غالب در این ایام، غبار صبحگاهی در شهرهای پرجمعیت استان و افزایش رطوبت در سواحل و مناطق جنوبی، مرکزی و تا حدودی بخشهای غربی و شمالی استان خواهد بود.
او ادامه داد: وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در سواحل و مناطق جنوبِ شرقی و جنوبی نیز مورد انتظار است. دما تا پایان هفته با شیب ملایمی روند کاهشی خواهد داشت.
در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر ۴۱ درجه و کمترین دما ۱۸ درجه سانتیگراد بوده است.