مجرمان سایبری با بهره‌گیری از خلاقیت و ترفند‌های نوین، در پوشش‌های مختلفی از جمله فروش کالا با قیمت‌های وسوسه‌انگیز، وعده‌های سرمایه‌گذاری پرمنفعت در حوزه‌هایی مانند ارز‌های دیجیتال، و اعطای جوایز غیرواقعی آنلاین، کاربران را هدف قرار می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در عصر دیجیتال، کلاهبرداری‌های اینترنتی به یکی از بزرگترین تهدیدات علیه امنیت مالی و اطلاعات شخصی شهروندان تبدیل شده است. هدف اصلی مجرمان سایبری، فریب قربانیان برای دستیابی به اطلاعات حساس بانکی و شخصی آن‌هاست.

یکی از روش‌های رایج کلاهبرداران، ایجاد صفحات جعلی وب‌سایت یا شبکه‌های اجتماعی است که شباهت زیادی به پلتفرم‌های معتبر دارند. این صفحات با هدف جمع‌آوری اطلاعات ورود کاربران، شماره کارت بانکی، رمز دوم و سایر داده‌های حیاتی طراحی می‌شوند. علاوه بر این، ارسال پیامک‌های انبوه حاوی لینک‌های آلوده (فیشینگ) نیز یکی دیگر از ابزارهای آن‌هاست. این لینک‌ها اغلب به وب‌سایت‌های جعلی هدایت شده و با وسوسه کردن کاربر به کلیک کردن، منجر به سرقت اطلاعات می‌شود.

رییس پلیس فتا باتاکید بر لزوم هوشیاری عمومی در مواجهه با این تهدیدات گفت: کاربران در هنگام انجام هرگونه تراکنش مالی، اعم از خرید آنلاین، انتقال وجه یا استفاده از خدمات بانکی، تنها به درگاه‌های پرداخت امن و معتبر که دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند، اعتماد کنند. همچنین، توجه به آدرس دقیق وب‌سایت‌ها و عدم کلیک بر روی لینک‌های مشکوک در پیامک‌ها یا ایمیل‌ها، گام مهمی در جهت حفظ امنیت محسوب می‌شود.

او گفت: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک یا قربانی شدن در دام کلاهبرداران اینترنتی، شهروندان باید بلافاصله موضوع را از طریق مراجع قانونی، به ویژه پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات)، گزارش دهند تا اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری مجرمان و جلوگیری از تکرار جرایم صورت پذیرد. آموزش مداوم و افزایش آگاهی عمومی در خصوص شیوه‌های نوین کلاهبرداری، بهترین راهبرد برای مقابله با این معضل اجتماعی است.