به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ابراهیم حاجی شاه ولدی مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی استان و مدیر رابطین نفس آذربایجان غربی در دومین همایش استانی رابطین نفس که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ترتیب یافت با اشاره به این که در پنج ماهه نخست امسال بیش از ۳۹۷ مادر منصرف از سقط جنین در سطح استان شناسایی شدند که از این تعداد ۹۰ نوزاد به دنیا امدند افزود: این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته این تعداد ۲۳۱ مادر بود که ۸۰ نوزاد از این مادران به دنیا آمدند.

ابراهیم حاجی شاه ولدی افزود: در این زمینه ۵۱ هزار و ۷۴۱ نفر کارگاه در استان برگزار شده است.

سردار سرتیپ دوم تقی نجمی جانشین سپاه شهدای آذربایجان‌غربی نیز در این همایش با اشاره به این که جمعیت یکی از شاخصه‌های مهم قدرت یک کشور است گفت: سقط جنین یک فاجعه انسانی است و اگر به پیری جمعیت دچار شدیم از هر لحاظ در کشور ضعف خواهیم داشت که دشمنان هم این را می‌خواهند.

حجت‌الاسلام طاهری مسئول نهاد نمایندگی رهبر معظم انقلاب در دانشگاه علوم‌پزشکی آذربایجان غربی نیز در این همایش با اشاره به تاکیدات آموزه‌های اسلامی بر فرزندآوری و به دنیا آمدن فرزندان سالم گفت: قبل از انقلاب اسلامی ۶۸ درصد فرزندان سالم به دنیا می‌آمدند که این امار به ۹۰ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده است که این یک افتخار بزرگی است.

در این همایش راهکار‌ها برای افزایش شناسایی مادران برای جلوگیری از سقط جنین شناسایی شده و افزایش تعامل رابطین نفس با این مادران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.