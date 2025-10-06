رئیس‌جمهور اصلاحیه ۲ ماده از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس را برای اجرا به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

گفتنی است، این قانون در نشست علنی روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی، تصویب شده و در ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.